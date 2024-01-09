Город32

Брянский суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты

2024, 09 января 17:31 Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты
Источник фото

Брянский суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты двух работникам фирмы в Клинцах. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянские правоохранители направили в суд уголовное дело о невыплате заработной платы. В преступлении подозревают 34-летнего предпринимателя из Москвы, руководящего фирмой в городе Клинцы.

По версии следователей, бизнесмен с сентября 2022 года по март 2023 года не платил деньги двум своим работникам. Он задолжал им более трёхсот тысяч рублей. Имеющиеся на счетах деньги предприниматель направлял на другие цели. 

Во время расследования задолженность предприниматель погасил. Уголовное дело рассмотрит мировой судья.

Читайте также
Две жительницы Брянска поверили лжеинвесторам
09 января 18:48
Две жительницы Брянска поверили лжеинвесторам
Многоэтажка горела в Брянске ночью
09 января 16:26
Многоэтажка горела в Брянске ночью
Брянский суд лишил 17 человек дипломов о высшем образовании
09 января 14:34
Брянский суд лишил 17 человек дипломов о высшем образовании
Более пятисот человек искали брянские добровольцы «ЛизаАлерт»
09 января 13:44
Более пятисот человек искали брянские добровольцы «ЛизаАлерт»

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Дома и машины повреждены при обстреле брянского села Лемешовка
Происшествия
Три человека пострадали в аварии на брянской трассе
Спорт
Самый большой каток открылся в Брянске
Общество
Улицу Речную в Брянске отремонтировали по нацпроекту
Происшествия
Женщина и мужчина погибли на пожаре в Погаре

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Всё больше брянцев выбирают видеосервис Wink
Всё больше брянцев выбирают видеосервис Wink

Филиал ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях подвёл итоги работы за год и поблагодарил за сотрудничество своих информационных партнёров и коллег.

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года
Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за три квартала 2023 года. За отчетный период свой профессиональный уровень повысили 853 энергетика.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.