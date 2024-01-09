Брянский суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты двух работникам фирмы в Клинцах. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители направили в суд уголовное дело о невыплате заработной платы. В преступлении подозревают 34-летнего предпринимателя из Москвы, руководящего фирмой в городе Клинцы.

По версии следователей, бизнесмен с сентября 2022 года по март 2023 года не платил деньги двум своим работникам. Он задолжал им более трёхсот тысяч рублей. Имеющиеся на счетах деньги предприниматель направлял на другие цели.

Во время расследования задолженность предприниматель погасил. Уголовное дело рассмотрит мировой судья.