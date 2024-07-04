Брянский суд рассмотрит дело о незаконной рубке леса на четыре миллиона рублей. Об том сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Приговор выслушает бывшая инженер по лесопользованию Учебно-опытного лесничество Бярнской обалсти.

По версии правоохранителей, в 2021 году женщина с сообщниками под видом заготовки древесины для граждан незаконно вырубили 250 кубометров в Брянском районе. Ущерб лесному фонду превысил 4,4 млн рублей.

Уголовное дело в отношении сообщников фигурантки выделено в отдельное производство.