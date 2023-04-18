Брянский суд рассмотрит дело о подкупе

Перед брянским судом предстанет инженер, обвиняемый в получении денег за подписание актов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи завершил расследование уголовного дела о подкупе. А преступлении обвиняют 27-летнего бывшего инженера по надзору за строительством закрытого акционерного общества.

По версии следствия, с марта 2020 года по февраль 2021 года инженер получил от трех юридических лиц 556 тысяч рублей за оперативное и подписание актов о приемке строительных работ.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.