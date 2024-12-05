Брянский суд рассмотрит дело о превышении должностных полномочий

Перед судом предстанет бывший инспектор гостехнадзора по обвинению в превышении должностных полномочий . Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий. В преступлении обвиняют бывшего инспектора гостехнадзора Гордеевского района.

По версии следствия, в марте 2020 года фигурант незаконно изготовил удостоверение тракториста-машиниста и передал знакомому. При этом соответствующего обучения тот не проходил и экзаменов не сдавал. Обвиняемый также внес в документ ложные сведения о дополнительных открытых категориях на право управления самоходными машинами.

Фигурант пояснил следователям, что хотел помочь знакомому. Суда он ждёт под подпиской о невыезде.