Брянский суд рассмотрит дело о смертельном ДТП

Перед судом предстанет водитель грузовика, обвиняемый в гибели мотоциклиста в аварии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Зампрокурора области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о смертельной аварией. В преступлении обвиняют 58-летнего жителя Клинцовского района.

По версии следствия, утром 3 сентября 2023 года в населенном пункте Киваи мужчина за рулём самосвала «КАМАЗ» не уступил дорогу водителю мотоцикла HONDA. При столкновении байкер получил смертельные травмы.

Уголовное дело рассмотрит Клинцовский районный суд.