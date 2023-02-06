Город32

Брянский суд рассмотрит дело о взятки в 100 тыс рублей полицейскому

2023, 06 февраля 17:42 Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о взятки в 100 тыс рублей полицейскому
Источник фото

Брянский суд рассмотрит дело о взятки в 100 тыс рублей начальнику отдела полиции. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянские следователи завершили уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. В преступлении обвиняют 42-летнего мужчину. 

По версии следствия, днем 6 января 2023 года мужчина в кабинете ОГИБДД МО МВД России «Новозыбковский» передал начальнику подразделения 100 тысяч рублей. За это он просил не направлять мировому судье материалы дела о вождении в нетрезвом виде. 

Полицейский от взятки отказался. Материалы уголовного дела ушли в суд.

Читайте также
Брянские стражи порядка задержали женщину с сумкой наркотиков
06 февраля 15:47
Брянские стражи порядка задержали женщину с сумкой наркотиков
Водитель сломал позвоночник в Дубровском районе
06 февраля 13:50
Водитель сломал позвоночник в Дубровском районе
Два человека погибли в аварии на брянской трассе
06 февраля 10:36
Два человека погибли в аварии на брянской трассе
Брянца обвиняют в убийстве тёти
06 февраля 09:35
Брянца обвиняют в убийстве тёти

Новости регионов

06.02.2023 10:35
Дополнительные условия созданы для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Вязьма в Смоленской области
В рамках комплексной программы по формированию доступной среды на вокзале Вязьма созданы дополнительные условия для маломобильных групп населения. Так, железнодорожники установили специализированную кассу с заниженным окном, в навигации разместили информационные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров. В конце 2022 года для людей с ограниченными возможностями передвижения в здании вокзала была оборудована санитарная комната. Кроме
02.02.2023 14:11
МЖД улучшила экологические показатели по итогам 2022 года благодаря модернизации объектов инженерной инфраструктуры
На Московской железной дороге реализуется ряд проектов для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Так, в 2022 году сброс недоочищенных стоков по полигону Московской железной дороги снизился на 22,3%. Таких показателей удалось достичь за счет вывода на проектную мощность реконструированных очистных сооружений на станции Смоленск-Сортировочный. Кроме того, в настоящее время завершается реконструкция промышленно-ливневых очистных сооружений
01.02.2023 14:53
В фокусе особого внимания
Финансовое состояние крупнейшей управляющей компании Смоленска — «Жилищник» и внешний вид знакового спортивного объекта — стадиона «Спартак» — стали главными темами рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с главой города Андреем Борисовым. По итогам обсуждения глава региона дал несколько поручений. Неплатежи довели до суда Напомним, что в настоящее время УК «Жилищник» обслуживает свыше полутора
01.02.2023 14:51
С внеплановой проверкой
На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал с рабочей поездкой в Вяземском районе, в ходе которой в очередной раз внепланово проинспектировал темпы строительства Фроловского моста через реку Вязьму. Визит состоялся без предварительного информирования руководства муниципалитета —  глава района Инна Демидова была оперативно вызвана на объект. «Исходя из доклада руководителя профильного департамента, заслушанного мною несколькими днями
01.02.2023 14:50
Каждое обращение будет рассмотрено
В Смоленске откроют Центр поддержки участников СВО и членов их семей.  В Смоленске продолжается работа, направленная на организацию Центра поддержки участников СВО и членов их семей. Он начнёт функционировать в начале февраля на ул. Пригородной. Подробно формат будущей деятельности регионального учреждения губернатор Алексей Островский обсудил с руководителем Центра Еленой Петровой. Курировать буду лично «Базовая задача

Актуальные темы

Общество
Герб и флаг изменятся в Брянской области
Происшествия
Люди пострадали в ДТП около поселка Добрунь
Деловые новости
МЖД улучшила экологические показатели по итогам 2022 года благодаря модернизации объектов инженерной инфраструктуры
Лента новостей
22 человека ранены и четверо погибли на Брянщине из-за обстрелов
Разное
Брянец купил гусей и цыплят на соцконтракт

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью
Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью

«Ростелеком» организовал сетевую инфраструктуру для Дворца единоборств в Брянске.

Движение автомобилей через переезд 423 км на станции Навля в Брянской области будет закрыто 9 февраля
Движение автомобилей через переезд 423 км на станции Навля в Брянской области будет закрыто 9 февраля

9 февраля на станции Навля в Брянской области железнодорожники проведут работы в зоне переезда 423 км, необходимые для обеспечения безопасности движения.

Игорь Маковский: наш опыт по антитеррористической защите приграничных энергообъектов нужно тиражировать на новых территориях
Игорь Маковский: наш опыт по антитеррористической защите приграничных энергообъектов нужно тиражировать на новых территориях

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провел специальный оперативный Штаб по вопросам поддержки стабильного функционирования и ввода в эксплуатацию объектов электросетевого комплекса на территориях, где безопасное выполнение работ затруднено из-за огневого воздействия со стороны Украины.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.