Брянский суд рассмотрит дело об убийстве 18-летней давности

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник направил в суд уголовное дело об убийстве, совершенном 18 лет назад. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В тяжком преступлении обвиняют 45-летнего жителя города Дятьково. По версии следствия, 8 декабря 2004 года в городе Дятьково в пивном баре произошел конфликт между посетителями. Фигурант ударил 45-летнего оппонента ножом в грудь. Потерпевший умер в машине скорой помощи по пути в больницу. А нападавший с места преступления скрылся.

Почти 18 лет правоохранители пытались разыскать подозреваемого. И в апреле этого года полицейские задержали мужчину в городе Москве. Он жил там без документов.

Уголовное дело по существу рассмотрит Дятьковский городской суд.