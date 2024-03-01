Брянский суд рассмотрит дело об убийстве 20-летней давности
Суд Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве мужчины летом 2004 года. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении, которое произошло почти 20 лет назад, обвинили 44-летнего ранее судимого жителя областного центра.
По версии следствия, 20 августа 2004 года глубокой ночью во дворе дома № 77 на улице Молодой Гвардии фигурант поссорился со случайным прохожим. Мужчину он два раза ударил ножом в шею. 32-летний потерпевший умер на месте от потери крови.
Личность обвиняемого в убийстве правоохранители долго не могли установить. Но следственные и оперативно-розыскные мероприятия не прекращались. И спустя 20 лет фигурант выслушает приговор.
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