Брянский суд рассмотрит дело об убийстве 20-летней давности

Суд Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве мужчины летом 2004 года. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении, которое произошло почти 20 лет назад, обвинили 44-летнего ранее судимого жителя областного центра.

По версии следствия, 20 августа 2004 года глубокой ночью во дворе дома № 77 на улице Молодой Гвардии фигурант поссорился со случайным прохожим. Мужчину он два раза ударил ножом в шею. 32-летний потерпевший умер на месте от потери крови.

Личность обвиняемого в убийстве правоохранители долго не могли установить. Но следственные и оперативно-розыскные мероприятия не прекращались. И спустя 20 лет фигурант выслушает приговор.