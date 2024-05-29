Брянский суд рассмотрит дело об убийстве 22-летней давности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, совершенном 22 года назад. Так, вечером 27 июня 2002 года мужчина, имевший криминальное влияние в поселке Клетня, встретился с 40-летним авторитетом из Жуковки в лесу около поселка Клетня в 100 метрах от автомобильной дороги «Брянск-Смоленск-Клетня». Между ними произошёл конфликт. Житель Клетни шесть раз выстрелил в оппонента. Потерпевший умер.

Спустя годы следователи раскрыли преступление. Обвиняемый в убийстве мужчина умер в 2005 году. Но близкий родственник умершего обвиняемого настоял на судебном рассмотрении уголовного дела.