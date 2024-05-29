Брянский суд рассмотрит дело об убийстве 22-летней давности
Брянский суд рассмотрит дело об убийстве 22-летней давности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, совершенном 22 года назад. Так, вечером 27 июня 2002 года мужчина, имевший криминальное влияние в поселке Клетня, встретился с 40-летним авторитетом из Жуковки в лесу около поселка Клетня в 100 метрах от автомобильной дороги «Брянск-Смоленск-Клетня». Между ними произошёл конфликт. Житель Клетни шесть раз выстрелил в оппонента. Потерпевший умер.
Спустя годы следователи раскрыли преступление. Обвиняемый в убийстве мужчина умер в 2005 году. Но близкий родственник умершего обвиняемого настоял на судебном рассмотрении уголовного дела.
Читайте также
Новости регионов
Дороги местного значения
Как будет меняться Руднянский район? Губернатор Василий Анохин продолжает посещать районы Смоленщины и встречаться с жителями. На прошлой неделе он побывал в Руднянском районе. О затронутых проблемах, принятых решениях и будущих проектах он рассказал по итогам визита в муниципалитет. Машины и ремонт По традиции одна из насущных тем, – состояние дорожного покрытия. «В прошлом году отремонтировали большой
Пусть меня научат
В Смоленской области, как и в целом по стране, сейчас пора выпускных экзаменов. Пройдёт немного времени и вчерашние 11-классники узнают свои баллы по ЕГЭ, получат на руки аттестаты и начнут «штурмовать» вузы, чтобы продолжить обучение. Для этого необязательно ехать в Москву или Северную столицу. В регионе создано немало бюджетных мест по востребованным на рынке труда
За школьной партой
На карте Смоленской области может появиться ещё одна школа – её планируют построить в микрорайоне Алтуховка. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. «Её возведение будет рассмотрено для включения в федеральную программу, разрабатываемую по поручению Президента России. Стоимость объекта – более 2 млрд руб», – рассказал глава региона. Известно, что новое образовательное учреждение рассчитано на 726 мест. Детали будущего проекта губернатор
Код допуска
Смоленск станет площадкой для проведения всероссийского молодёжного ИТ-форума «Свой код». Он объединит талантливых ребят со всей страны, увлечённых информационными технологиями. Детали организации масштабного мероприятия обсудили во время прошедшей встречи губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Минцифры России Максут Шадаев. «Договорились, что ведомство окажет содействие в подготовке к форуму. К партнёрскому участию будут также привлечены VK и Яндекс», – рассказал об итогах встречи глава
Скажите «сыр»
В Смоленской области будут производить сыр «Чеддер» – выпуск популярного продукта будет налажен в Гагарине. И в ближайшее время первая партия сыра будет готова к продаже. Напомним, что соответствующее соглашение между правительством Смоленской области и заводом «Гагаринконсервмолоко» было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. «В настоящее время реализация этого инвестпроекта находится на финальном этапе, – рассказал губернатор Василий Анохин. – Общий объём инвестиций, вложенных
Пришло время героев
В Смоленске начал работу пункт оценки участников программы «Время героев». Это новый кадровый проект, реализуемый по поручению Президента Владимира Путина. Ранее глава государства назвал тружеников и воинов – всех, кто служит России, – «подлинной настоящей элитой». Смоленский пункт оценки открыт на базе филиала президентской академии (Чуриловский тупик, 6/2) и работает с 9:00 до 18:00 ежедневно. Выбрать удобную дату и время для прохождения тестирования можно