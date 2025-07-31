Брянский суд рассмотрит дело об убийстве 23-летней давности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве 23-летней давности. Приговор выслушает 64-летний житель областного центра.

По версии следствия, в июле 2002 года в фигурант устроил беспричинную стрельбу по прохожим. Он дважды выстрелил из огнестрельного оружия в мужчину, а затем ударил его ножом. Потерпевший умер на месте.

После этого обвиняемый выстрелил ещё в двух прохожих. Благодаря своевременной помощи медиков потерпевшие остались живы.

Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.