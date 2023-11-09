Брянский суд рассмотрит дело об убийстве десятилетней давности

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве женщины, совершенном в 2013 году. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Правоохранители закончили расследование уголовного дела о убийстве десятилетней давности. Перед судом предстанет житель посёлка Высокое Унечского района.

По версии следствия, поздно вечером 16 декабря 2013 года мужчина пришёл в квартиру знакомой своей матери стал просить денег. Получив отказ, фигурант ножом ударил односельчанку в шею и лица, а затем жестоко избил. Потерпевшая умерла.

Подозреваемый скрыл следы преступления. Но следователи-криминалисты кропотливо выясняли обстоятельства произошедшего, и устанавливали свидетелей. В итоге мужчине предъявили обвинение в убийстве.