Брянский суд рассмотрит иски об аннулировании полученных за взятки сертификатов

Брянский суд рассмотрит 28 иском об аннулировании сертификатов о знании русского языка, полученных иностранцами за взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Сельцовский городской суд из прокуратуры Брянска поступило 28 исков об аннулировании сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ. Надзорное ведомство выяснило, что в 2021 году 28 граждан Узбекистана на основании этих документов получили разрешение на временное проживание и были трудоустроены на предприятии в городе Сельцо. Но фактически иностранцы русским языком не владеют.

Оказалось, что иностранцы сдавали экзамены в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина. Сотрудники вуза подделали их работы. Ранее за дачу взятки преподавателю учебного заведения осудили начальника цеха предприятия, где работали мигранты.