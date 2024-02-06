Брянский суд рассмотрит уголовное дело 15-летней давности

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью 15-летней давности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сельцовский городской суд рассмотрит уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление произошло ещё в 2009 году. Поздно вечером 16 января трое пьяных молодых людей на остановке общественного транспорта по улице Кирова в городе Сельцо поссорились с 28-летним прохожим. Парни жестоко избили мужчину. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Следователи-криминалисты вместе с оперативниками полиции провели дополнительные мероприятия и установили всех причастных. Также они собрали необходимые доказательства.