Брянский суд рассмотрит уголовное дело 15-летней давности
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью 15-летней давности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Сельцовский городской суд рассмотрит уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление произошло ещё в 2009 году. Поздно вечером 16 января трое пьяных молодых людей на остановке общественного транспорта по улице Кирова в городе Сельцо поссорились с 28-летним прохожим. Парни жестоко избили мужчину. Его здоровью был причинён тяжкий вред.
Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Следователи-криминалисты вместе с оперативниками полиции провели дополнительные мероприятия и установили всех причастных. Также они собрали необходимые доказательства.
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