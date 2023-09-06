Брянский суд рассмотрит уголовное дело о сбыте наркотиков тремя иностранцами

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о попытке сбыта героина тремя иностранцами в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Следователи направили в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Установлено, что трое граждан ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 25 лет делали «закладки» с запрещенными веществами на территории Советского района областного центра.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемых. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 160 граммов героина и 50 граммов метадона.

Фигурантам предъявлено обвинение. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска.