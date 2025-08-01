Брянский суд ужесточил наказание за разбойное нападение на пенсионерку

Брянский суд ужесточил наказание жителю Липецкой области, напавшему на пенсионерку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении. На скамье подсудимых оказался 57-летний житель Липецкой области.

Ночью 7 марта 2025 года в селе Карбовка Погарского района пьяный фигурнат напал на хозяйку дома, где временно проживал. Применив насилие, он забрал 62 тысячи рублей и золотые украшение на более чем 150 тысяч рублей. Затем мужчина вызвал такси и уехал в Липецк. Там его и задержали полицейские.

Суд приговорил виновного к трём в колонии общего режима. Решение обжаловали прокурор и потерпевшая, посчитав наказание слишком мягким. Брянский областной суд ужесточил наказание до 5 лет лишения свободы.