Брянский суд вынес приговор наркоторговцу

Обвиняемому дали девять с половиной лет колонии.

Брянский районный суд вынес приговор по уголовному делу о торговле наркотиками в отношении 26-летнего мужчины.

По версии следствия, подозреваемый через интернет договорился с неизвестным о сбыте запрещённых веществ в Брянске. В июле прошлого года он получил психотропное вещество — амфетамин и наркотическое средство — мефедрон. Наркотики он распространил в Бежицком и Советском районах областного центра.

Мужчину задержали полицейские. При досмотре стражи порядка изъяли у него 195 грамм амфетамина.

Суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.