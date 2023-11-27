Брянский суд вынес приговор по делу о гибели троих детей на пожаре

Брянский суд озвучил приговор мужчине, обвиняемому в гибели его троих детей на пожаре. Об том сообщили в региональной прокуратуре.
Карачевский районный суд рассмотрел уголовное дело о причинение смерти по неосторожности. На скамье подсудимых оказался 47-летний житель Карачева.
По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина заменил в своем доме по улице Школьной в селе Бошино проточный газовый водонагреватель на уже бывший в употреблении аппарат, выработавший нормативный срок службы. Безопасность бытового устройства обвиняемый не проверил.
Из-за аварийной работы водонагревателя днем 20 апреля произошёл пожар. Дом полностью сгорел, а в огне погибли трое детей.
Суд признал мужчину виновным и отправил на год и семь месяцев в колонию поселение. Приговор в законную силу не вступил.
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