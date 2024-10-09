Брянский суд вынес приговор по делу о поддельном масле для школ и больниц

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о фальсифицированном сливочном масле для школ и больниц. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор

Советского районного суда Брянска по уголовному делу о мошенничестве. С апреля 2019 по декабрь 2020 год шесть жителей региона под видом оригинального сливочного масла, соответствующего требованиям ГОСТ, поставляли некачественный продукт с содержанием заменителя молочного жира и растительных масел. Фальсифицированную продукцию получили более 30 бюджетных учреждений региона, в том числе школы, больницы, диспансеры и санатории. Сумма ущерба превысила 4,5 млн рублей.

Троих виновных суд отправил в колонию на срок от двух с половиной до четырёх лет. Остальные получили условные сроки и штрафы.

Осужденные оспорили приговор. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобы отклонила.