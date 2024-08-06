Брянский суд вынес приговор по делу о торговле наркотиками

Приговор суда по делу о торговле наркотиками выслушали житель Брянска и его сообщница. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств. Приговор выслушали 43-летний житель областного центра и его 36-летняя сообщница.

В сентябре 2023 года фигуранты делали «закладки» с мефедроном, «солью» и МДМА на территории Бежицкого района. Запрещённые вещества из двух тайников купили наркопотребители. Правоохранители пресекли незаконную деятельность. Из оборота стражи порядка изъяли более 34 граммов наркотиков.

Суд приговорил мужчину к 12 годам в колонии строгого режима, а женщину — к 11 с половиной годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.