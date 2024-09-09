Брянский суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных денег

Брянский суд вынес приговор по делу о хищении 766 тысяч рублей из бюджета, предназначенных на переобучение граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушали генеральный директор Института повышения квалификации и её заместитель.

В ноябре 2019 года женщины предоставили в региональные центры занятости документы с недостоверными сведениями о переобучении 25 граждан предпенсионного возраста в рамках нацпроекта «Демография». 766 тысяч рублей из бюджета для реализации программы обвиняемые похитили.

Суд приговорил директора к году и четырём месяцам принудительных работ и штрафу в 50 тысяч рублей, а её заместителя – к году и двум месяцам работ и 40 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.