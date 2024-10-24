Брянский суд вынес приговор по делу об убийстве 13-летней давности
Брянский суд вынес приговор по делу о причинении смертельных травм 13-летней давности. Об этом сообщили в региональной прокуратре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушал 38-летний житель Дятьково.
В июне 2011 года пьяный мужчина в комнате общежития на улице Пушкина посёлка Любохна поссорился с приятелем из-за его нежелания продолжать общение. Фигурант жестоко избил хозяина жилища. От полученных травм потерпевший умер.
Подсудимый не признал свою вину. Но государственный обвинитель представил убедительные доказательства.
Суд приговорил виновного к семи годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
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