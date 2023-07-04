Брянский суд вынес приговор по делу об убийстве и разбое

Суд отправил в колонию на 17 лет двух жителей Севска за убийство и разбой, а также кражу и интимную связь с несовершеннолетней. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве и разбойном нападении. На скамье подсудимых оказались 18-летний и 27-летний жители Севска.

Вечером 31 октября 2022 года сообщники решили похитить чужой автомобиль. Один из нападавших ударил владельца машины обухом топора по голове. Потерпевшего без сознания нападавшие погрузили в багажник и отвезли в лес около села Первомайское. Там они задушили мужчину шнуром, а тело оттащили в земляной ров и закидали ветками. Затем сообщники вернулись к жилищу потерпевшего и забрали его машину.

Также следователи выяснили, что 18-летний житель Севска проник в дом через окно и украл бытовую технику. Он же вступил с 15-летней школьницей в интимную связь.

Суд отправил каждого из мужчин на 17 лет в колонию. Приговор не вступил в законную силу.