Брянский суд взыскал с курьера мошенников похищенные у пенсионера деньги

Брянский суд взыскал с курьера мошенников похищенные у пенсионера 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура защитила в суде права 94-летнего жителя Дятьково. В сентябре 2023 года пенсионер стал жертвой телефонных мошенников. Обманутый мужчина передал 100 тысяч рублей прибывшему к нему курьеру. 23-летний житель Тулы перевёл деньги своим сообщникам.

Суд обязал молодого человека вернуть похищенные сбережения пенсионера. Исполнение решения контролирует прокуратура.