Брянский таксист с приятелем похитили ноутбук у жительницы Москвы

Брянский таксист с приятелем похитили из чемодана жительницы Москвы ноутбук и колонку. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 30-летняя жительница Москвы. Они приехала в гости к родственникам в Фокинский район Брянска. Из чемодана заявительницы пропали ноутбук и портативная музыкальная колонка.

От вокзала потерпевшая ехала на такси и по дороге на несколько минут в магазин. Этим воспользовался водитель вместе с приятелем. Они залезли в багаж женщины и забрали ценные вещи.

19-летнего и 20-летнего брянцев полицейские задержали. Молодые люди похищенную технику сдали в ломбард. Имущество изъяли оперативники и вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Во время расследования стражи порядка установили причастность обвиняемых ещё к четырем преступлениям.