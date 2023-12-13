Брянский участковый задержал подозреваемого в краже из магазина

Брянский участковый задержал ранее судимого жителя посёлка по подозрению в краже из товаров магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию о краже сообщили сотрудники магазина в посёлке Новые Дарковичи Брянского района. Продавец отвлеклась на покупателей, а в это время неизвестный мужчина вынес детское питание и предметы личной детской гигиены. Сумма ущерба превысила 5600 рублей.

Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний житель посёлка Кокоревка Суземского района. Товары вернули в магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».