Брянский водитель отработает 240 часов за взятку полицейскому

Автомобилист попался пьяным за рулем.

Володарский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу 41-летнего водителя. Его признали виновным в нетрезвом вождении и покушении на мелкое взяточничество.

Как сообщает городской ОГИБДД, 17 января пьяного автомобилиста, уже попадавшегося на таком же нарушении, остановил инспектор ДПС. От освидетельствования мужчина отказался. При оформлении протокола он положил на заднее сиденье полицейской машины 10 тысяч рублей, пытаясь таким образом откупиться от стража порядка.

Инспектор от денег отказался и немедленно сообщил о попытке его подкупить в правоохранительные органы.

Суд приговорил водителя к 240 часам обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на полтора года.