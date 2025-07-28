Брянское предприятие суд оштрафовал за свалку мусора

Брянское предприятие суд оштрафовал на 300 тысяч рублей за свалку мусора. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства при размещении отходов производства и потребления. Свыше 11 месяцев на площадке для временного накопления отходов в Трубчевске пролежал мусор. Сотрудники муниципального предприятия «Жилкомсервис г. Трубчевск» мер для перемещения и захоронения ТКО не приняли.

По инициативе прокуратуры коммунальную организацию привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов. Суд оштрафовал компанию на 300 тысяч рублей.