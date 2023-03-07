Брянского бизнесмена ждёт суд за ущерб окружающей среде на 49 млн рублей

Брянского бизнесмена обвиняют в причинении ущерба окружающей среде на 49 млн рублей при добыче песка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. В преступлении обвиняют 40-летнего предпринимателя.

По версии следствия, в период с апреля 2020 года по май 2021 года бизнесмен на земельных участках сельскохозяйственного назначения около посёлка Манюки Новозыбковского района разработал песчаный карьер и добывал строительный песок.

Почвам был нанесен вред и использовать землю по целевому назначению невозможно. Ущерб экологии превысил 49 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Новозыбковский городской суд.