Брянского бизнесмена ждёт суд за ущерб окружающей среде на 49 млн рублей
Брянского бизнесмена обвиняют в причинении ущерба окружающей среде на 49 млн рублей при добыче песка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. В преступлении обвиняют 40-летнего предпринимателя.
По версии следствия, в период с апреля 2020 года по май 2021 года бизнесмен на земельных участках сельскохозяйственного назначения около посёлка Манюки Новозыбковского района разработал песчаный карьер и добывал строительный песок.
Почвам был нанесен вред и использовать землю по целевому назначению невозможно. Ущерб экологии превысил 49 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Новозыбковский городской суд.
Читайте также
Новости регионов
Масштабная модернизация объектов энергообеспечения началась на двух станциях МЖД в Смоленской области
В Смоленской области на станциях Смоленск-Сортировочный и Духовская Московской железной дороги начались масштабные работы по модернизации объектов энергообеспечения. Всего планируется заменить 446 опор и поддерживающих конструкций, а также провести ремонт контактной сети. Это позволит повысить надежность и безопасность перевозок. Так, на станции Смоленск-Сортировочный специалисты приступили к обустройству фундаментов и установке металлических опор, параллельно выполняется капитальный
Тема урока
Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно