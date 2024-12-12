Брянского блогера с сообщником ждёт суд за вымогательство и клевету

Блогер с сообщником предстанут перед брянским судом по обвинению в вымогательстве и клевете. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о вымогательстве и клевете. В преступлении обвиняют двух жителей Брянска.

По версии следствия, с сентября 2022 года по февраль 2024 года сообщники угрожали причинить вред детям судебного пристава-исполнителя, а также распространить позорящие её сведения. Они заставили женщину передать им 7,2 млн рублей.

Кроме этого, 24 июля 2023 года один из обвиняемых, являясь видеоблогером, разместил в социальной сети ложные сведения в отношении должностного лица, порочащие честь и достоинство.