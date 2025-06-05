Брянского блогера суд отправил в колонию за вымогательство и клевету. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска рассмотрел уголовное дело о вымогательстве и клевете. Приговор выслушал видеоблогер Демьяненко и его сообщник Бутрим.

С сентября 2022 года по февраль 2024 года сообщники угрожали убийством судебному приставу-исполнителю и её малолетним детям, а также распространением сведений, порочащих её честь, достоинство и подрывающих деловую репутацию. Фигуранты заставили женщину выплатить им 6,6 млн рублей.

Кроме этого, 24 июля 2023 года видеоблогером, на своем канале в социальной сети опубликовал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство должностного лица.

Суд приговорил Демьяненко к 4 годам и 10 дням, а Бутрима – к 4 годам колонии строгого режима. Также с виновных взыскано 6,6 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.