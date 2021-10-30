Брянского криминального авторитета приговорили к 11 годам

Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу 41-летнего жителя региона. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщает региональная прокуратура, во время отбывания наказания в исправительных учреждениях брянец проникся криминальной идеологией. В апреле 2019 года он занял высшее положение в преступной иерархии Брянской области с контролем над криминальной средой на территории региона.

В ноябре 2019 года в кальянной в Брянске криминальный авторитет решил продемонстрировать свой статус в криминальной среде и избил иностранного гражданина с причинением вреда здоровью средней тяжести.

Суд приговорил его к 11 годам исправительной колонии особого режима с полуторагодовым ограничением свободы. Приговор в силу еще не вступил.