Брянского подростка подозревают в краже денег с чужой карты
15-летнего мальчика из Брянска стражи порядка подозревают в краже 30 тысяч рублей с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Брянские полицейские раскрыли кражу денег со счёта. Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен 15-летний житель Володарского района.
По версии следствия, подросток получил доступ к мобильному телефону знакомого своего родственника и изменил PIN-код в банковском приложении. Позже он незаметно забрал его карту и снял с неё 30 тысяч рублей.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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