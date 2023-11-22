Брянского подростка подозревают в краже денег с чужой карты

15-летнего мальчика из Брянска стражи порядка подозревают в краже 30 тысяч рублей с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские полицейские раскрыли кражу денег со счёта. Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен 15-летний житель Володарского района.

По версии следствия, подросток получил доступ к мобильному телефону знакомого своего родственника и изменил PIN-код в банковском приложении. Позже он незаметно забрал его карту и снял с неё 30 тысяч рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.