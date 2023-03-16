Брянского полицейского подозревают в фальсификации доказательств

Полицейского из Брянска подозревают в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Нарушение закона сотрудником полиции Брянска выявила служба собственной безопасности ведомства и регионального управление ФСБ России. Подозреваемый сфальсифицировал служебные документы для доказательства вины гражданина в причинении тяжких телесных повреждений.

Сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, он понесет наказание в установленном законом порядке. А его руководителю грозит дисциплинарная ответственность.