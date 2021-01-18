Брянскому уголовнику грозит до 6 лет тюрьмы за кражу газовой плиты

В отдел полиции с заявлением о пропаже газовой плиты и двух электроудлинителей из его строящегося дома в Советском районе обратился 51-летний житель Бежицкого района, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Вскоре полицейские установили причастность к преступлению ранее судимого 41-летнего местного жителя.

Мужчина признался, что, проходя мимо дома, обратил внимание на отсутствие следов на снегу вокруг него. Решив, что дом пуст, злоумышленник разбил окно и, проникнув внутрь, украл газовую плиту и электроудлинители.

Мужчина задержан, похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье «Кража». Брянцу грозит до шести лет тюрьмы.