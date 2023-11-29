Брянскую пенсионерку подозревают в краже сумки из кафе
68-летнюю женщину подозревают в краже сумки из кафе в Брянске. О происшествии рассказали в региональном УМВД.
В полицию о краже сумки сообщила посетительница кафе в Володарского района Брянска. 36-летняя женщина забыла своё имущество, а когда вспомнила и вернулась — сумки уже не было. Внутри был мобильный телефон и более семи тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска установили причастность к краже 68-летней женщины. Ранее в поле зрения полиции она не попадала. Пенсионерка рассказал, что не устояла перед соблазном забрать чужое имущество. Телефон она выбросила, а деньги потратила.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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