Будьте здоровы!

Что нужно для качественной медицинской помощи? Конечно, квалифицированные кадры, а ещё – современное оборудование. Этой работе в регионе уделяют особое внимание.

«Часть оборудования приобретаем в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Ещё часть – на средства областного бюджета», – отметил Василий Анохин.

Так, для Пригорской сельской амбулатории Смоленской ЦРБ и Смоленской ЦРБ закупили УЗИ-аппараты. И они уже задействованы в лечении смолян. В детском кабинете Сычёвской ЦРБ установили новое стоматологическое оборудование.

Для поликлиники № 1 Дорогобужской ЦРБ приобрели передвижной лечебно-­диагностический флюорографический комплекс.

«В ближайшие две недели врачи планируют провести первый приём посетителей», – поделился подробностями глава региона.

Всего, по его словам, в 2025 году в организации здравоохранения поступит около 350 единиц новой техники и оборудования.

Также власти постепенно приводят в порядок и сами медучреждения. Глава региона напомнил: в 2024 году были отремонтированы около полусотни объектов. Эта работа продолжается и в 2025‑м.

«Идет строительство и ремонт поликлиники и больниц, ФАПов, обновление санитарной техники», – заключил губернатор.

Материалы подготовил Андрей СМИРНОВ

Фото пресс-службы Правительства Смоленской области