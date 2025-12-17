Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Полицейские раскрыли кражу сумки из медучреждения в Брянске

2025, 17 декабря 09:02
Полицейские раскрыли кражу сумки из медучреждения в Брянске
Источник фото

Стражи порядка задержали брянца, подозреваемого в краже сумки через открытое окно первого этажа медучреждения. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратилась сотрудница медорганизации, расположенной в Бежицком района областного центра. Из служебного помещения пропала сумка женщины. Внутри находились кошелек с 3000 рублей, серебряная цепочка и личные вещи. Ущерб превысил 10 500 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 44-летний брянец. Фигурант пояснил полицейским, что заметил на подоконнике открытого окна первого этажа сумку и забрал её. Он вытащил кошелек с деньгами, а остальное выбросил.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже. Сумку правоохранители нашли и вернули владелице.

Метки: ,

Читайте также

Кража товаров на 15 тысяч рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
16 декабря 13:33
Кража товаров на 15 тысяч рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
Иномарка и школьный автобус столкнулись на брянской трассе утром во вторник
16 декабря 11:42
Иномарка и школьный автобус столкнулись на брянской трассе утром во вторник
Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у брянцев за неделю
15 декабря 16:20
Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у брянцев за неделю

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13639) брянск (6692) ДТП (2632) ГИБДД (2153) прокуратура (1986) уголовное дело (1933) суд (1774) Александр Богомаз (1736) авария (1616) мчс (1435) коронавирус (1272) умвд (989)