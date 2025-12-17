Полицейские раскрыли кражу сумки из медучреждения в Брянске

2025, 17 декабря 09:02

Стражи порядка задержали брянца, подозреваемого в краже сумки через открытое окно первого этажа медучреждения. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась сотрудница медорганизации, расположенной в Бежицком района областного центра. Из служебного помещения пропала сумка женщины. Внутри находились кошелек с 3000 рублей, серебряная цепочка и личные вещи. Ущерб превысил 10 500 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 44-летний брянец. Фигурант пояснил полицейским, что заметил на подоконнике открытого окна первого этажа сумку и забрал её. Он вытащил кошелек с деньгами, а остальное выбросил.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже. Сумку правоохранители нашли и вернули владелице.