Похитившие у брянцев свыше двух миллионов о рубле курьеры мошенников не разжалобили суд

2025, 19 декабря 17:36

Похитившие у брянцев свыше двух миллионов о рубле курьеры мошенников не разжалобили суд. Об этом сообщили в пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Брянский областной суд накануне рассмотрел жалобы адвокатов на приговор Фокинского районного суда по делу о мошенничесвте. Двое жителей Брянска 18-и и 24-х лет были курьерами у телефонных мошенников. Злоумышленники убедили двух жертв, что в отношении них возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании ВСУ. Они потребовали передать деньги для проверки и декларирования. Фигуранты забрали у потерпевших 1 049 000 рублей и 1 281 000 рублей, а затем передали наличные сообщнику в комплексе зданий «Москва-Сити», оставив себе небольшое вознаграждение.

Подсудимые признали вину и частично возместили ущерб. Суд отправил их в колонию за два с половиной и три года.

Адвокаты просили применить к своим подзащитным условное осуждение. Но судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения.