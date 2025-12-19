Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Суды

Похитившие у брянцев свыше двух миллионов о рубле курьеры мошенников не разжалобили суд

2025, 19 декабря 17:36
Похитившие у брянцев свыше двух миллионов о рубле курьеры мошенников не разжалобили суд. Об этом сообщили в пресс-служба судов общей юрисдикции региона. 

Брянский областной суд накануне рассмотрел жалобы адвокатов на приговор Фокинского районного суда по делу о мошенничесвте. Двое жителей Брянска 18-и и 24-х лет были курьерами у телефонных мошенников. Злоумышленники убедили двух жертв, что в отношении них возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании ВСУ. Они потребовали передать деньги для проверки и декларирования. Фигуранты забрали у потерпевших 1 049 000 рублей и 1 281 000 рублей, а затем передали наличные сообщнику в комплексе зданий «Москва-Сити», оставив себе небольшое вознаграждение.   

Подсудимые признали вину и частично возместили ущерб. Суд отправил их в колонию за два с половиной и три года. 

Адвокаты просили применить к своим подзащитным условное осуждение. Но судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения.

