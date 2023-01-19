Бухгалтера из Жуковки подозревают в хищении 4 млн рублей

Бухгалтера из Жуковки обвиняют в мошенничестве на 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Жуковской раойне и УФСБ России по Брянской выявили факт особо крупного мошенничества. В нём подозревается бухгалтер муниципального казенного учреждения.

По версии следствия, полтора года женщина вносила ложные сведения в зарплатную ведомость образовательного учреждения. Начисленные деньги она переводила на свой счет. Она успела похитить более четырёх миллионов рублей.

Женщине предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают дополнительные факты его противозаконной деятельности.