Бывшая сотрудница брянского департамента здравоохранения получила срок за взятки

Бывший ведущий консультант брянского департамента здравоохранения получила срок за взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении должностным лицом взятки. На скамье подсудимых оказалась бывшый ведущий консультант группы лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности регионального департамента здравоохранения.

С апреля 2017 года по март 2023 года женщина получила 477 тысяч рублей от представителя коммерческих организаций за ускоренное переоформление лицензий и попустительство по службе при приеме документов.

Суд приговорил виновную к четырём с половиной годам в колонии общего режима и штрафу в 477 тысяч рублей. Сумму взятки конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.