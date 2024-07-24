Бывшего брянского педагога обвиняют в незаконной миграции иностранцев

По версии следствия, с ноября 2021 года по июнь 2023 года женщина входила в комиссию по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному. Она получала деньги за помощь мигрантам в сдаче экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства России. а также получении ими сертификатов. Женщина получила более 100 тысяч рублей. Кроме того, фигурантка обвиняются в организации незаконной миграции.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о взяточничестве и незаконной миграции иностранцев. В преступлении обвиняют бывшего педагога Центра обучения русскому языку как иностранному вуза.

Бывшего брянского педагога обвиняют в получении взятки и организации незаконной миграции иностранцев. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Бригада, на выезд! Как в регионе повышают качество оказания медпомощи. В сфере здравоохранения региона в последнее время происходят значительные изменения: в медучреждения приходят молодые кадры, больницы получают современное оборудование, а реанимационная служба области проходит модернизацию. Большую роль в перенастройке работы реанимации играет поддержка Центра ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, с которым регион сегодня активно сотрудничает, и участие в

«Факел» зажёгся для гостей С 17 июля смоленский оздоровительный лагерь «Факел» принимает 100 ребят из подшефного для региона Мангушского района Донецкой Народной Республики. Для них созданы комфортные и безопасные условия, подготовлена насыщенная культурная и развлекательная программы. С пожеланиями отлично отдохнуть, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения обратился к юным гостям губернатор Василий Анохин. «Уверен, что ребята проведут эти

Быть в движении! В регионе активно развивается «Движение Первых» и большое вниманию этой теме уделяется на самом высоком уровне. Как подчёркивает губернатор Василий Анохин, «Движение» – один из ключевых партнёров в воспитательной повестке региона. На днях Василий Анохин совместно с заместителем Председателя Правления – руководителем аппарата «Движения» Маратом Закировым открыли в социально-оздоровительном центре «Голоевка» базовый лагерь «Первых». «Вместе

Подъёмные для старта Выпускникам вузов нелегко делать первые шаги в профессии. И любая поддержка, в том числе материальная, конечно, весьма кстати. Понимая важность оказания помощи молодым специалистам в обустройстве на новом этапе жизни и старте карьеры, в регионе ввели материальное стимулирование медицинских работников, которые недавно получили профессию. Вам полагается выплата Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. «Утвердил решение

Синий лён Смоленщина стала лидером по севу льна-долгунца во всей России. По словам губернатора Василия Анохина, общая площадь посевов в регионе составила 6,2 тысячи га. И это на 44% больше, чем в прошлом году. «Достигнутый рекордный показатель – это результат активной работы правительства области с агропромышленными компаниями. Действующие меры поддержки и реализация инвестпроектов увеличивают не только посевные