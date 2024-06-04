Бывшего брянского полицейского обвиняют в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственную торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. В преступлении обвиняют бывшего заместителя начальника отдела – начальника отделения экономической безопасности УМВД России по городу Брянску.

По версии следствия, с августа 2020 года по июль 2021 года стражи порядка через посредника получил от индивидуального предпринимателя 440 000 рублей. За это он обязался не препятствовать торговле контрафактными сигаретами в областном центре.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. Бывшему полицейскому предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО.