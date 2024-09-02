Бывшего брянского таможенника осудили за получение взятки

Бывшего брянского таможенника суд отправил в колонию за получение взятки и хранение боеприпасов. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки и хранении боеприпасов. Приговор выслушал бывший начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни.

Вечером 14 мая прошлого года фигурант в Брянске получил от генерального директора общества с ограниченной ответственностью не менее 1 100 000 рублей. Таможенник за деньги обещал помочь в организации проезда грузовых автомобилей с товаром без досмотра через российско-белорусскую границу на территорию России. Преступление выявили оперативники УФСБ.

Кроме того, при обыске у фигуранта правоохранители нашли винтовочные и военные патроны.

Суд приговорил виновного к семи с половиной годам в колонии строгого режима и 5,5 млн рублей штрафа. Также он лишен специального звания «полковник таможенной службы».

Решение не вступило в законную силу.