2026, 22 января 17:39

Бывшего директор мунпредприятия бярнский суд оштрафовал за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. На скамье подсудимых оказался бывший директор муниципального унитарного предприятия города Новозыбкова.

С декабря 2023 года по ноябрь 2024 года фигурант сокрыл более 4 млн 400 тысяч рублей, полученных предприятием. За счёт этих денег должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам. Обвиняемый проводит расчёты с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, минуя счета организации.

Преступление выявили оперативники УМВД России по Брянской области. Суд приговорил виновного к крупному штрафу.