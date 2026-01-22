Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Бывшего директор мунпредприятия бярнский суд оштрафовал за уклонение от уплаты налогов

2026, 22 января 17:39
Бывшего директор мунпредприятия бярнский суд оштрафовал за уклонение от уплаты налогов
Источник фото

Бывшего директор мунпредприятия бярнский суд оштрафовал за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. На скамье подсудимых оказался бывший директор муниципального унитарного предприятия города Новозыбкова. 

С декабря 2023 года по ноябрь 2024 года фигурант сокрыл более 4 млн 400 тысяч рублей, полученных предприятием. За счёт этих денег должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам. Обвиняемый проводит расчёты с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, минуя счета организации. 

Преступление выявили оперативники УМВД России по Брянской области. Суд приговорил виновного к крупному штрафу.

Метки:

Читайте также

Новый корпус детской школы искусств №10 торжественно открыли в Брянске
22 января 17:02
Новый корпус детской школы искусств №10 торжественно открыли в Брянске
Автомобилистку брянские инспекторы оштрафовали за попавший на видео выезд на встречную полосу
22 января 16:52
Автомобилистку брянские инспекторы оштрафовали за попавший на видео выезд на встречную полосу
Житель Новозыбкова лишился машины за пьяное вождение
22 января 16:14
Житель Новозыбкова лишился машины за пьяное вождение

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13948) брянск (6754) ДТП (2661) ГИБДД (2184) прокуратура (2010) уголовное дело (1964) Александр Богомаз (1788) суд (1781) авария (1627) мчс (1471) коронавирус (1272) умвд (1017)