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Бывшего директора брянского мунпредприятия обвиняют в получении взятки

2024, 14 июня 14:41 Происшествия
Бывшего директора брянского мунпредприятия обвиняют в получении взятки
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Бывшего директора брянского муниципального предприятия обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о получении взятки. В преступлении подозревают 54-летнюю жительницу Карачевского района, ранее исполнявшая обязанности директора муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» в Карачеве.

По версии следствия, в 2023 году женщина оформила фиктивные документы об отбытии наказания в виде 240 часов обязательных работ знакомым мужчиной на предприятии. Тот за это сделал ремонт на территории её домовладения на сумму более 25 тысяч рублей. 

На допросе подозреваемая дала признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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