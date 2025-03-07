Бывшего главбуха брянской больницы осудили за получение взяток

Бывшего главбуха брянской больницы суд отправил в колонию три с половиной года за получение взяток. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска вынес приговор по уголовному делу о получении взятки. В преступлении обвинили 67-летнюю женщину, которая в 2020-2021 года работала главным бухгалтером в Брянской городской больнице №1. По договорённости она увеличивала выплаты своим подчинённым, а полученные премии работники передавали ей за покровительство по службе. Сумма взяток превысила 780 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную к трём с половиной годам в колонии общего режима и штрафу в 4,5 млн рублей. Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.