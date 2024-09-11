Бывшего госинспектора ждёт суд за злоупотребление полномочиями

Бывшего госинспектора ждёт суд за отказ в возбуждении административного дела на организацию, в которой работала его тёща. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В преступлении подозревают 42-летнего бывшего инспектора отдела государственного автодорожного надзора по Брянской области Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу.
По версии следствия, в марте 2024 года фигурант, зная о совершении коммерческим предприятием правонарушения, вынес определение об отказе в возбуждении административного дела. В организации работала мать его супруги. Инспектор из личной заинтересованности принял незаконное решение.
Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отменили по протесту прокуратуры.
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