Бывшего руководителя брянского НИИ обвиняют в получении взяток от подчинённых на 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки. В преступлении обвиняют 60-летнего руководителя брянского научно-исследовательского института.

По версии следствия, с июня 2020 года по сентябрь 2023 года фигурант получил от подчиненных работников свыше 1,2 млн рублей за покровительство и попустительство по службе. Суда обвиняемый ждёт под домашним арестом.