Бывшего судебного пристава брянский суд отправил в колонию за мошенничество

Бывшую судебного пристава брянский суд отправил в колонию за мошенничество на 17,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушала 34-летняя судебный пристав-исполнитель.

С апреля 2020 года по март 2024 года женщина, используя свое служебное положение, у 14 знакомых похитила более 17,8 млн рублей. Деньги ей передавали для покупки недвижимости с торгов.

Суд приговорил женщину к пяти годам в колонии общего режима. Её взяли под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу.