Бывшего врача брянской больницы суд отправил в колонию за получение взятки

Бывшего врача-кардиолога брянской больницы суд отправил в колонию за получение взятки за ложный диагноз. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки за незаконные действия. Приговор выслушала 60-летняя бывшая врач-кардиолог больницы города Брянска.

С 2021 года по 2022 год женщина получила 75 тысяч рублей за постановку ложного диагноза призывнику, а также выдачу медицинского заключения о негодности к военной службе.

Суд приговорил виновную к шести с половиной годам в колонии общего режима и 2 млн 250 тысячам рублей штрафа. Также она не сможет занимать должности в государственных учреждениях здравоохранения три с половиной года. Решение не вступило в законную силу.

А взяткодатель был освобожден от уголовной ответственности, так как сам сообщил правоохранителям о даче взятки.